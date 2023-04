Schrijver en regisseur Steven Leefstand overleden

In Suriname is de bekende schrijver en regisseur Steven Leefstand vrijdag 31 maart op 57-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon vanmorgen bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net.

Leefstand was ondermeer bekend als voorman en scriptschrijver van de Surinaamse toneelgroep Mofina Pikin. Daarnaast was hij werkzaam als ambtenaar.

Leefstand was enige tijd ziek. Op 16 maart jongstleden werd hij opgenomen in het ziekenhuis en is daar op vrijdag 31 maart overleden.

Bekijk hieronder de Getuigenis van Steven Leefstand op Shalom Radio & TV Suriname: