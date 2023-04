Jongeman doet aangifte van diefstal tegen Powisi

Een 19-jarige jongeman in Suriname deed in de nacht van vrijdag op zaterdag 1 april aangifte van diefstal door middel van geweld, tegen Rinaldo Mussendijk meer bekend als Powisi.

De 19-jarige T.M. liep rond 01.15u over de Awaradam en kwam daar Powisi tegen. Powisi vroeg hem of hij mocht bellen met zijn telefoon. De jongeman gaf hem te kennen dat hij geen beltegoed had, waarna Powisi zijn hand met geweld in de broekzak van de jongeman stopte.

Hij pakte de zaktelefoon van de benadeelde af en verliet de plaats. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

De jongeman vroeg een ander persoon om de politie bellen. De wetsdienaren gingen na de melding ter plaatse voor onderzoek, maar Powisi had de plaats reeds verlaten. Aan zijn opsporing wordt gewerkt.