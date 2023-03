Saya: “Ik zou IMF al in het eerste jaar hebben weggejaagd”

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon zegt dat hij het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) al lang zou hebben weggejaagd, als het aan hem lag.

“Het eerste jaar zou ik ze al hebben weggejaagd, omdat die mannen Suriname willen vernietigen. Het is IMF dat Haïti heeft vernietigd”, zegt de ondernemer. Het recept van het IMF, waarbij geëist is om diverse vormen van subsidie af te schaffen, is volgens Saya onredelijk.

“Ze willen de brandstofprijs, wisselkoers, gasbomprijs en stroomprijs verder omhoog. Het volk zal doodgaan. Elke keer beloven ze de president om een tranche over te maken, maar dat wordt steeds verschoven. Het is IMF zelf die voor zoveel ‘bruya’ in het land zorgt. Laat die buitenlanders”, zegt de ondernemer, die president Chandrikapersad Santokhi adviseert om te stoppen met het IMF. Dit zal voor meer rust en stabiliteit zorgen.

“Laten we op eigen kracht uit die crisis komen. Al duurt het 5 tot 10 jaren, maar we komen wel eruit”, aldus Saya.

Al een jaar heeft Suriname geen geld overgemaakt gekregen van het IMF omdat er niet voldaan is aan de voorwaarden die zijn afgesproken. President Santokhi heeft afgelopen week in het parlement gesteld dat berichtgeving als zou het IMF de samenwerking stopzetten, leidt tot zodanige ongerustheid, dat ook kleine spaarders, hun SRDs willen omzetten in vreemde valuta.

“De besprekingen met het IMF, zijn aan de gang, er wordt dagelijks gesproken en er zijn wat vertragingen en problemen, die opgelost worden. Maar zowel ons land, als het IMF zijn gecommitteerd, om de samenwerking voort te zetten”, deelde het staatshoofd mee.