Op advies van zijn medisch team, dat uit Surinaamse en buitenlandse artsen bestaat, zal president Chandrikapersad Santokhi morgen voor enkele dagen naar Nederland afreizen.

Dat meldt de communicatie unit van de president (CUP).

Het doel is om een aanvullend medisch onderzoek te ondergaan op basis van eerder gedane medische screening in Suriname. President Santokhi voelt zich in optimale conditie en zal over enkele dagen terug zijn.