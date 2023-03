Dronken man mishandelt echtgenote die fles sopi verstopt

De 24-jarige Shaniel R. is woensdag in verzekering gesteld, omdat hij zijn vrouw heeft mishandeld en met de dood heeft bedreigd.

Hij sloeg de vrouw met de vuisten in haar gezicht, omdat zij een fles alcohol van hem had verstopt. Ze vond dat hij al stomdronken was en niet meer moest drinken. Haar man werd boos hierom en sloeg de vrouw.

Vernomen wordt dat Shaniel een maand terug uit de gevangenis vrij is gekomen. Hij had toen zijn vader mishandeld.

Nu een maand later heeft hij zijn vrouw mishandeld en bedreigd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.