Zijspiegel van leerkracht auto op schoolterrein gestolen

Een zijspiegel van een Toyota Wish van een leerkracht is deze week gestolen op het terrein van de Ansarischool aan de Hernhutterstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de benaalde na school rond 12.30 uur naar haar voertuig liep en tot haar verbazing zag dat een zijspiegel was verdwenen.

De diefstal is vermoedelijk na de pauze van 10.00 uur gepleegd. De leerkrachten vinden het verschrikkelijk dat hun voertuigen zelfs op het schoolterrein niet veilig staan.

Het is niet de eerste keer dat er spullen van auto’s op het terrein gestolen zijn.