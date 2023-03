1 jaar celstraf geëist tegen plunderende politie inspectrice

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft donderdag tijdens een speciale zitting voor de plunderaars van 17 februari, 1 jaar celstraf geëist tegen Edith R., een inspectrice van politie. Tegen haar partner Guillermo B. werd een straf van acht maanden, waarvan 3 voorwaardelijk geëist.

Ze worden ervan verdacht tijdens de rellen in de stad op 17 februari, goederen te hebben weggenomen.

Tijdens de zitting werden camerabeelden getoond van de handelingen van Edith in de onderneming ‘Total’ van de Rudisa Bedrijvengroep. Daarop is te zien dat de verdachte tezamen met enkele tientallen plunderaars de winkel binnenstormt en haar meegenomen boodschappentas vult met goederen uit de zaak.

Aanvankelijk ging Edith ervanuit dat slechts het filmpje welke op social media viraal ging als bewijs zou dienen. Zij had daarom aangegeven dat er tegels in de tas zaten. Nadat zij echter werd geconfronteerd met camerabeelden van de winkel zelf, was ze genoodzaakt de waarheid te vertellen.

Edith en haar partner hebben onder meer werkhandschoenen, slijpschijven, verstelbare sleutels en snoeischaren ontvreemd. De spullen zijn niet meer teruggevonden. De advocaat van beide verdachten, Maureen Nibte, overhandigde tijdens de zitting een verklaring van Rudisa aan de rechter waaruit moest blijken dat de familie van de verdachten de volledige schade heeft betaald en dat de aangifte wordt ingetrokken.

De vervolgingsambtenaar had geen boodschap aan de intrekking omdat, zoals zij aangaf, het betalen van de schade het strafbare feit niet opheft.

De openbare aanklager bleef lang stil bij de handelingen van Edith. De verdachte zou als politie inspecteur, die nota bene al eerder was veroordeeld, beter moeten weten. “Als hulpofficier diende u te zorgen voor handhaving van de openbare orde en rust, en nu maakt u zichzelf hieraan schuldig”, beet de officier haar toe.

Zowel Edith alsmede haar partner hebben spijt betuigd over hun daden. De rechter zal op 18 april vonnis wijzen. De twee blijven aangehouden.