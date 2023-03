Nigeriaanse bolletjesslikker onwel; meldt zich bij ziekenhuis

Een 26-jarige Nigeriaanse man in Suriname, melde zich afgelopen weekend bij een ziekenhuis in Paramaribo nadat hij onwel werd. De man gaf daar toe een aantal bolletjes met cocaïne te hebben ingeslikt.

Er werd operatief ingegrepen waarna bleek dat de man meer dan 900 gram van het verderfelijke spul had ingeslikt.

De politie werd gealarmeerd en ging op onderzoek uit ging. De man die ter verpleging in het ziekenhuis is opgenomen is aangehouden en ligt onder politiebewaking. Wat zijn eindbestemming was om de bolletjes af te leveren is niet duidelijk.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.