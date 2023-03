De oplossing van Natascha Adama: ‘Suriname moet enorme schulden gewoon niet terugbetalen’

[INGEZONDEN] – Afgelopen vrijdag ging het in het Nederlandse TV programma OP1 over de protestacties van vrijdag 24 maart in Paramaribo. Het programma had hiervoor de zogenaamde ‘Suriname-kenner’ Natascha Adama, uitgenodigd om meer te vertellen over de situatie in Suriname.

Het werd een verhaal met halve waarheden maar bovenal een krankzinnige uitspraak van Adama in de uitzending, over de enorme leningen die Suriname moet terugbetalen. Adama suggereerde namelijk doodleuk dat Suriname geen enkele lening terug moet betalen. Volgens haar zou de leider van Suriname naar de Verenigde Naties moeten stappen en daar gewoon moeten zeggen “We’re not gonna pay you, we gaan niets terugbetalen“.

Adama: “Wij gaan jullie laten zien wat er gebeurd als jij zomaar geld leent aan elke leider, die z’n hand ophoudt.” Ze gaf aan dat het gaat om Bouterse, wiens minister van Financiën (Hoefdraad dus) om de haverklap werd gestuurd om geld te lenen en dat de toenmalige oppositie de geldverstrekkers waarschuwde ‘als jij geld leent let op aan wie je geld leent’.

Ze suggereert dus dat de leningen problematiek die de huidige Surinaamse president heeft geërfd, de schuld is van de leningverstrekkers zelf, die de regering Bouterse zoveel geld hebben geleend. Dat de waarschuwing toen kwam van de oppositie onder aanvoering van Santokhi in zijn rol als parlementariër zelf, weet ze waarschijnlijk niet of laat ze gemakshalve weg.

Als je dit zo hoort vraag ik me serieus af hoe Nederlandse TV programma’s het voor elkaar krijgen om dit soort figuren aan tafel te krijgen, die op de nationale TV met idiote uitspraken over de economische situatie in Suriname komen. Iedereen kan wat roepen ja, maar wanneer het om serieuze oplossingen gaat moet je uit goed hout gesneden zijn.

Adama, die met een lagere school oplossing komt voor een complex probleem, is duidelijk niet de Suriname-kenner om ons land daar te representeren. Sterker nog: ze zet Surinamers te kijk met zulke onzinnige opmerkingen. Redacties van Nederlandse TV programma’s aan jullie het dringende verzoek: ga voor kwaliteit, zoek gerust verder want er zijn genoeg Surinamers die wel wat zinnigs te melden hebben over mogelijke oplossingen met betrekking tot de economische malaise in het land.

Patrick Andriol

Amsterdam