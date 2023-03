Vechtpartij tussen 16-jarige en 14-jarige ontaardt in steekpartij

Twee jeugdigen raakten maandagavond verwikkeld in een vechtpartij, die uitmondde in een steekpartij. Dit gebeurde omstreeks 21.45u aan de Manasse Zegenweg in Suriname.

Vernomen wordt dat beide jongens al enige tijd een vete hadden. Maandag kwamen ze elkaar tegen, waarbij het duo in een woordenwisseling raakten, die eindigde met een steekpartij.

Een van de vechtersbazen S.S. (16) stak M.B.(14) met een schaar in zijn linker onderarm. Op zijn beurt stak M.B. zijn tegenstander met een mes in zijn buikstreek.

Volgens de Surinaamse politie zijn beide slachtoffers per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Ze verkeren buiten levensgevaar.