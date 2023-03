Moeder en zoontjes vermist; echtgenoot pas week later naar politie

De 23-jarige Sunayna Ramsoek uit Hannaslust en haar twee zoontjes, worden al bijkans twee weken vermist. Althans, dat heeft de man waarmee ze getrouwd is en met wie ze de kinderen heeft, de familie en politie in Suriname voorgehouden.

Opmerkelijk is dat de man pas op zondag 26 maart, ruim een week later, de Surinaamse politie in kennis heeft gesteld van de vermissing.

Volgens verklaring van de echtgenoot zou Sunayna op 17 maart samen met de kinderen van huis zijn vertrokken. Ze zou een met de hand geschreven brief hebben achtergelaten, dat ze in een opvang zal verblijven.

De mobiele telefoon van de vermiste vrouw is bij haar echtgenoot. De man heeft aan de familie en politie laten weten dat zijn vrouw het goed maakt waar ze is en dat ze geen contact wil.

De verklaring van de man wordt ernstig in twijfel getrokken door de familie en politie, gezien de vrouw en kinderen nu nergens te vinden zijn. Er is een uitgebreid onderzoek gestart door de Surinaamse justitiƫle autoriteiten.