Ebu Jones noemt stijgende wisselkoersen ‘karma’

NDP-parlementariër Ebu Jones vindt dat karma afrekent met de huidige regering, nu de valutawisselkoersen in Suriname voor de US dollar en euro richting de SRD 40 gaan.

“Het waren personen uit deze regering die tijdens hun verkiezingscampagne aangaven dat als de NDP aan de macht zou blijven, de koers op SRD 50 zou zijn. Op welke toer is het beleid nu? Het lijkt alsof karma deze regering afstraft. Hoe haal je het in je dolle kop om de samenleving dit aan te doen”, zegt de volksvertegenwoordiger uit het Surinaams district Nickerie.

President Chandrikapersad Santokhi zal vandaag omstreeks 15.00 uur tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblee moeten verklaren hoe hij de op hol geslagen wisselkoers zal beheersen. Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft deze kwestie als ‘zeer ernstig en serieus’ bestempeld tijdens de laatste vergadering vorige week donderdag. Volgens Bee, die ondersteuning kreeg van zowel exponenten uit de coalitie en oppositie, kan het parlement niet doorgaan met de behandeling van wetten zolang er geen duidelijkheid komt in deze kwestie.

Wat er precies zal gebeuren na de verklaring van het staatshoofd in de DNA is niet duidelijk. Eerder heeft Santokhi reeds aangegeven dat de regering zal moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De beoordeling van het IMF die deze maand zou plaatsvinden, gaat niet door. De voorwaarden die gesteld waren vóór de review kon plaatsvinden, zijn niet gehaald. De review voor de volgende tranche voor financiële ondersteuning is officieel verschoven naar juni.