Moeder betrapt buurman met 12-jarige dochter op achtererf

Een moeder in Suriname heeft deze week een 21-jarige buurman en haar 12-jarige dochter op heterdaad betrapt, toen de jongeman aan de borsten van het meisje zat.

Hij had hiervoor de bloes van het kind naar beneden getrokken.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de moeder het meisje wegstuurde om iets op te halen. Ze wonen in een zogeheten prasi oso. De tiener bleef lang weg, waarna de moeder op zoek ging naar haar.

Ze betrapte beiden achter het huis en schakelde meteen de politie in.

De politie van Houttuin was ter plaatse voor onderzoek. De 21-jarige George K. is door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek is overgedragen aan Jeugdzaken.