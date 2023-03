Ministerie van Onderwijs veegt voorstel FOLS om scholen te sluiten van de tafel

Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (Minowc) stelt dat de scholen op vrijdag 24 maart normaal open worden gesteld voor leerkrachten en leerlingen.

Dit staat haaks op het voorstel van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) en haar lidbonden aan het ministerie, om de scholen uit veiligheidsoverwegingen gesloten te houden. Aanstaande vrijdag staat een protestactie gepland, waarbij getracht zal worden om zoveel mogelijk sectoren, op die dag plat te krijgen. In een persbericht dat eerder deze week is uitgegeven door de FOLS verwijzen ze naar de protestactie van 17 februari waar er rellen zijn uitgebroken. “Het schijnt dat no wan actiemodel e seki a regering disi!”

Op 3 maart heeft de FOLS een schrijven aan het Onderhandelingsorgaan van de Overheid (O.O.), gericht en op 10 maart een alternatief voorstel ingediend, na al eerder een voorstel te hebben gedaan op 23 december 2022. Tot op vandaag heeft de federatie geen enkele formele reactie van het O.O. ontvangen terwijl de armoede toeneemt, hetgeen veel frustratie en irritatie oproept bij de leerkrachten.

Het departement van Onderwijs geeft verder aan dat de veiligheid van de leerlingen als de leerkrachten aanstaande vrijdag gegarandeerd is. President Chan Santokhi, als de minister ad interim van Minowc, Krishna Mathoera verzekeren dat het op die dag veilig zal zijn op de scholen. Even zo verzekeren de veiligheidsinstituten dat ook.

Minowc verwijst in een vandaag uitgegeven schrijven naar het gesprek die de organisatoren van het protest hebben gehad met de autoriteiten. “De organisatoren hebben de garantie gegeven dat er geen herhaling van 17 februari zal plaatsvinden,” luidt een zinsnede uit het persbericht. Vandaar dat het ministerie het advies van de FOLS om de schooldeuren gesloten te houden afwijst.