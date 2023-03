DNA: Geen vergadering wegens quorumgebrek, NDP en BEP willen spoedbehandeling wijziging kiesstelsel

De openbare vergadering van de Nationale Assemblee (DNA) die voor dinsdag om 12.00 uur was uitgeschreven, heeft wegens gebrek aan quorum geen voortgang gevonden. Er waren slechts 24 leden die de presentielijst hebben getekend.

Rond 13.30 uur opende koos assembleevoorzitter Marinus Bee om de namen van de aanwezige leden te laten oplezen door de griffier en de vergadering hierna te verdagen naar een ander moment.

“We kunnen niet verder uw tijd laten verdoen hier”, stelde Bee. De coalitie kan met het recent uittreden van de Nationale Partij Suriname (NPS) en de interne problemen van de ABOP met Edward Belfort, slechts rekenen op 28 zetels. Op de agenda stond de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Accijns Alcoholvrije Dranken.

Opvallend genoeg heeft geen enkel lid van zowel de fracties van de Nationale Democratische Partij (NDP) en de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) de presentielijst getekend. Assembleeleden van voornoemde fracties willen een spoed openbare vergadering over de wijziging van het kiesstelsel. Aan Assembleevoorzitter Marinus Bee wordt gevraagd om in het belang van de rechtsstaat deze openbare vergadering zo snel mogelijk uit te schrijven.

De leden die aanwezig waren en de presentielijst wel hebben ondertekend, zijn Marinus Bee, Dew Sharman, Kishan Ramsukul, Soerjani Karijomenawi, Evert Karto, Fogatie Aserie, Reshma Mangre, Edgar Sampie, Renet Wahki, Mohamedsafiek Gowrie, Henk Aviankoi, Gregory Rusland, Cedric van Samson, Sidik Moertabat, Roy Mohan, Radjendre Debie, Cheryl Dijksteel, Ronny Aloema, Harriet Ramdien, Stephen Madsaleh, Berkat Mohab-Ali, Miquela Huur, Josafat Kanape en Ramon Koedemoesoe.