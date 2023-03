Pets Gajadien noemt VHP-topper Bissumbhar een crimineel

Ondernemer Jairadj ‘Pets’ Gajadien van Pets Promotion beweert dat een deel van de graafmachines van het Surinaamse staatsbedrijf NV Suriname Zwaar Materieel (Surzwam), momenteel in de goudvelden worden ingezet.

“Bepaalde van de poclains zijn in de goudvelden nu en niemand zegt wat. Er is geen directeur. De president-commissaris moet het bedrijf controleren, maar er is geen directeur. Dus hij is zelf directeur en controleert zichzelf”, zei Gajadien die nu veldadviseur van de vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk is, onlangs in een radio-interview met Radio Awaaz.

Momenteel is Pertap Bissumbhar de presdent-commissaris van Surzwam. Gajadien stelt verder het niet te begrijpen hoe president Chandrikapersad Santokhi een persoon als Bissumbhar nog handhaaft en bovendien nog benoemd heeft tot adviseur, terwijl Bissumbhar enkele jaren terug nog opgesloten zat in de gevangenis te Santo Boma voor het schieten op zijn eigen vrouw.

“Een crimineel is een crimineel. Dus wanneer je anderen gaat vergelijken met criminelen, moet je erop letten dat een crimineel vlak onder jouw zit”, aldus Pets. Surzwam heeft tot doel om boeren te faciliteren met goedkope machinediensten ter bevordering van de productie binnen de landbouwsector.

De veldadviseur van de vp stelt dat Bissumbhar tegelijkertijd voorzitter is van een presidentiele commissie die projecten moet uitvoeren in de zogenaamde volksbuurten. “Daarvoor hebben ze SRD 33 miljoen (Ongeveer USD 1 miljoen) uitgetrokken. Ik heb gekeken naar wat ze daar hebben gedaan. Ze halen de oude straattegels weg, wassen die tegels en zetten dan dezelfde tegels weer terug. Alleen maar om het geld te eten en roven komen ze met verschillende projecten.

Niets van die man klopt. Misschien heeft de president wel goede bedoelingen met zijn project, maar hij heeft de juiste mensen niet naast zich. Er is een Dijksteel op het kabinet die een hele Markoesafabriek heeft gebracht naar een privéadres in Nickerie. Volgens geruchten is het een buitenvrouw van hem. Ik heb bewijzen voor de president gebracht, maar niets is gebeurd”, aldus Gajadien.

De ondernemer fronst ook zijn wenkbrauwen over het broodproject van first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry dat uitgevoerd wordt door Breadelicious N.V. Volgens Gajadien is er geen enkele openbare inschrijving gehouden en is het werk gewoon gegund aan ondernemer Julio Bhikharie.

“Leugens, er is geen enkele openbare inschrijving gehouden. Tijdens een live-uitzending wist ze plotseling ineens ook niet dat het bedrijf van Julio Bhikharie is. Het zijn corruptelingen”, aldus Gajadien.