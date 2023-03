72-jarige man verhangt zich aan boom nabij Coropinabrug

Een 72-jarige man in Suriname heeft zich vandaag, een week voor zijn verjaardag, verhangen aan een boom aan de Kennedyweg ter hoogte van de Coropinabrug.

Vernomen wordt dat hij met zijn auto van huis vertrok. De familie was totaal niet op te hoogte van het plan van hun dierbare.

Ongeveer 100 meter verwijderd van de auto werd het slachtoffer hangend aan een boom aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de man zelfmoord heeft gepleegd.

Het motief is vooralsnog niet bekend. De familie die ter plaatse aanwezig was, stond zelf ook versteld van de daad.

De politie van Paranam was ter plaatse voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of het lijk aan de nabestaanden wordt afgestaan of in beslag wordt genomen voor obductie.