Opening tweede behandelkamer voor sikkelcel-patiënten in Sint Vincentius Ziekenhuis

Op vrijdag 24 maart 2023 is het zo ver: de opening van de tweede behandelkamer voor sikkelcel-patiënten in het Sint Vincentius Ziekenhuis in Suriname. Het doel is om meer patiënten tegelijk te kunnen accomoderen.

In het verleden meldden sikkelcel-patiënten met een vaso occlusive crise (pijnaanval) zich op de SEH waar lange wachttijden bestaan of het ziektebeeld niet goed herkend wordt. Nu kunnen ze gelijk, dus zonder wachttijden, geholpen worden en met name gelijk adequate pijnstilling krijgen.

Doordat de zorg gecentraliseerd is, hebben de verpleegkundigen van de afdeling veel ervaring met de behandeling van deze ziekte.

Wat is deze ziekte eigenlijk?

De sikkelcelziekte wordt veroorzaakt door het erven van genetisch materiaal dat zich leent voor de aanmaak van sikkelvormige cellen. Evolutionair heeft het proces van natuurlijke selectie sikkelcel- eigenschappen (‘sikkelceltrait’) gekozen als genetisch materiaal dat bestendig is tegen malaria. Het is een chronische en erfelijke vorm van bloedarmoede. De ziekte wordt gekarakteriseerd door (frequente) intense pijnaanvallen. Patiënten kunnen een leven lang lijden.

Patiënten met sikkelcelziekte hebben abnormaal gevormde rode bloedcellen (c- of sikkelvormig) die minder goed zuurstof transporteren en sneller afbreken dan gezonde rode bloedcellen. Sikkelcellen klonteren makkelijker waardoor patiënten afwisselend zuurstoftekort en reperfusie ervaren. Vaak met als resultaat blijvende en opbouwende schade aan bloedbanen en organen.

Als kwetsbare groep lopen zij grotere risico’s tijdens zwangerschap en operaties. Gemiddeld leven zij 40 tot 60 jaar dus beduidend korter. Vandaar de noodzaak van deze extra behandelkamer.

De ruimte is gesponsord door de netwerk vereniging Dat Ding van ons, die tot doel heeft het samenbrengen, verbinden en zichtbaar maken van Surinaams/Caribische professionals en potentials. Het project is samen gedaan met WAHP.