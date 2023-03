Buitenvrouw die 11 keer schoot op voertuig en boot van man in vrijheid gesteld

Een vrouw die in totaal elf schoten had gelost op de boot en truck van een man, met wie zij een buitenechtelijke relatie onderhield, is vrijdag op verzoek van haar advocaten Maureen Nibte en Radjes Bhoewar door het Hof in vrijheid gesteld.

De raadslieden hadden eerst een verzoek tot invrijheidstelling ingediend bij de rechter-commissaris (rc) dat gestoeld was op artikel 54A. Dit verzoek was door de rc afgewezen. Hiertegen gingen de raadslieden in beroep, dat vrijdag in behandeling werd genomen. Het Hof heeft het verzoek van de raadslieden uiteindelijk toegewezen.

De vrouw in kwestie. Madhwie A., had een relatie met een gehuwde man. Volgens haar kwam de gehuwde vrouw erachter, waarbij ze Madhwie een paar keren zou hebben uitgescholden. Een keer ging ze zelf ertoe over de buitenvrouw te slaan. Ook vernielde zij goederen, maar de buitenvrouw deed nooit aangifte.

De buitenvrouw werd boos, nadat de man haar telefoontjes niet beantwoorde en haar negeerde. Ze besloot daarom naar zijn woning te gaan. Ze wachtte de man op en toen hij samen met zijn vrouw naar buiten kwam schoot Madhwie in totaal 11 keren met een gaspistool.

Volgens de raadslieden zou hun cliënt hebben geschoten, nadat de gehuwde vrouw tegen haar man zei om op Madhwie te schieten. In elk geval is uit het onderzoek niet gebleken dat Madhwie op de buitenman en zijn vrouw heeft geschoten, maar slechts op de boot en een voertuig welke op straat stonden. De schade heeft de familie inmiddels ook al vergoed.

De advocaten verzochten de rechter om hun cliënt een kans te geven. Ze heeft in een bepaalde gemoedstoestand gehandeld en heeft niet verder nagedacht over de consequenties. Ze heeft spijt dat het zo is afgelopen. Vrijdag mocht Madhwie naar huis.