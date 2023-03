Flinke prijsverhoging incidentele behandelingen Jeugdtandverzorging

De prijzen van enkele incidentele behandelingen zoals het vullen of trekken van een tand bij de Stichting Jeugdtandverzorging (JTV) in Suriname, gaan maandag 20 maart flink de lucht in.

Zo zal een patiënt volgens de nieuwe tarieven SRD 750 moeten betalen voor het vullen van een tand. Voorheen was dat nog SRD 500. BAZO/BZV verzekerden betalen SRD 450.

Verder zal er SRD 375 neergeteld moeten worden om een tand uit te trekken, waar dat eerder nog tegen SRD 250 kon. Voor BAZO/BZV verzekerden geldt er een tarief van SRD 250.

Het schoonmaken van het gebit wordt van SRD 300 verhoogd naar SRD 450. BAZO/BZV verzekerden moeten SRD 300 betalen. De prijzen van de overige behandelingen blijven het zelfde.

JTV meldt dat de prijzen van de pakketten ook worden aangepast. Er zijn voordeelpakketten voor kinderen van 0-5 jaar, een follow-up pakket voor 6-12 jaar en 13-17 jaar en voor 18 jaar en ouder een 18+ pakket. Hieronder de prijslijst van de pakketten.