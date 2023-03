Jogi weet niets van beleidsadviseursfuncties voor zoon en schoondochter

VHP-assembleelid Mahinder Jogi ontkent dat zijn zoon en zijn toekomstige schoondochter ‘geregeld’ zouden zijn als beleidsadviseurs. Er gaan al enkele dagen diverse posts met foto’s op Facebook viraal, waarin gesteld wordt dat voornoemde twee personen als beleidsadviseurs bij de overheid in Suriname zouden zijn ‘geregeld’ en dat zij hiervoor SRD 11.000 per maand als salaris zullen ontvangen.

Jogi benadrukt de dame in kwestie helemaal niet te kennen. “Ik ken haar helemaal niet. Geen van mijn zonen zijn nog getrouwd, dus ik heb nog geen schoondochter. Ik stoor mij dus helemaal niet hieraan”, zegt de VHP’er aan redactie van Waterkant.Net.

Naast de virale post op facebook heeft in het vervolg ook Chaitram Adhin, VHP-ressortraadslid uit het district Nickerie, deze kwestie aangekaart tijdens een interview van Radio Awaaz. Deze partijgenoot stelt over bewijzen te beschikken dat een aanstaande schoondochter van de parlementariër bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) is aangenomen als beleidsadviseur.

“Een nieuwe arbeidskracht. Ik heb die beschikking al gezien. Met een salaris van SRD 11.000 zoveel. Dan is daar al helemaal vol en is er niet eens meubilair om te kunnen zitten”, stelde Chaitram.

Het is bekend dat Jogi zelf al enkele jaren naast zijn DNA-lidmaatschap ook beleidsadviseur is. De VHP-parlementariër is recent ook in opspraak geraakt toen bekend werd dat zijn zonen kavels hebben gekregen in het omstreden Sabaku-verkavelingsproject in Paramaribo-Noord. Naar aanleiding van de consternatie die daarna ontstond, deelde Jogi publiekelijk mee dat hij de kavels gekocht heeft.