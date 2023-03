Menselijk skelet aangetroffen bij woning in aanbouw

Bij een woning aan de Brielleweg in Suriname, zijn vandaag menselijke resten aangetroffen. Het gaat om resten van een lichaam dat al langere tijd daar moet hebben gelegen en waarvan uiteindelijk bijna alleen het skelet over is gebleven.

Het betreft een in aanbouw zijnde woning. De resten werden in de deuropening aangetroffen. Het lichaam zou zich daar in zittende positie hebben bevonden.

Van wie de menselijke resten zijn is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart.

De stoffelijk resten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.