Filmpjes van boze vriendin Vincent gesprek van de dag afgelopen 24 uur

Heel Suriname heeft gisteren meegekregen hoe de getrouwde Vincent door een hysterische vrouw verrot werd gescholden. Volgens de vrouw, zeer waarschijnlijk zijn partner, zou Vincent nachtdiensten gaan draaien. Maar in plaats daarvan was hij op een woonadres te Flora.

De vrouw besloot hem te confronteren hiermee en ging al filmend naar het adres. “Kijkt u waar Vincent is, waar hij zich ophoudt” liet ze als een echte reporter weten terwijl ze hem luidkeels riep: ‘Vincent! Vincent!!‘

Even later komt Vincent kalm naar buiten en zegt de vrouw: “Kijk van waar Vincent komt, uit mensen hun huis. Hij heeft zelf een eigen sleutel!” roept ze terwijl ze Vincent in beeld brengt. En dan verwijt ze de man er niet voor haar te zijn geweest toen ze een miskraam zou hebben gehad.

Hij wordt in beeld gebracht en ze spreekt hem aan op zijn gedrag. Maar wanneer Vincent rustig wegloopt zonder maar enigszins te reageren wordt ze woest en begint harder te schreeuwen: “Je bent al fout en kijk hoe je omgaat met me. Ik heb een K*lo miskraam gehad van jou!! Kijk wat je met me doet!!!“, waarna een reeks van scheldwoorden volgen.

De filmpjes gingen snel viraal en de afgelopen 24 uur was Vincent het onderwerp van gesprek op Facebook. Maar het bleef niet bij de filmpjes en opmerkingen van particulieren, want ook diverse bedrijven haakten in op Vincent. Zo maakte KFC een posting met een verwijzing naar Vincent en het het filmpje dat ondersteboven was opgenomen.

Ook dit restaurant (foto onder) heeft deze zaterdag een aantal specials die te maken hebben met Vincent. En entertainer Enver maakte een mix van een ander beeld met de audio van het ‘Vincent filmpje’: