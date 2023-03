Vriend slaat ex-partner van vriendin met stuk hout

Een filmpje op social media, waarin te zien is dat twee mannen in het openbaar vechten in het bijzijn van een vrouw, is donderdag viraal gegaan in Suriname. Het bleek te gaan om een man die het aan de Wilhelminastraat, aan de stok kreeg met de ex van zijn vriendin.

Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat de ex-partner de vrouw lastig viel. Haar huidige partner was ook ter plaatse en nam het op voor de vrouw. Hij bewapende zich met een stuk hout en sloeg de ex daarmee tegen zijn hoofd.

Door de slag kwam er bloed uit zijn mond. Hij was niet in staat te lopen en werd met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Geyersvlijt, die ter plaatse kwam, bracht de huidige vriend over naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over zijn lot beslist.