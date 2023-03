Belfort over ambitie Brunswijk: “Elke dorpsgek kan zeggen dat hij president gaat worden”

ABOP-parlementariër Edward Belfort stelde onlangs dat zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk geen visie heeft om Suriname tot ontwikkeling te brengen, indien hij tot president wordt gekozen in 2025.

Volgens de volksvertegenwoordiger zijn momenteel twee assembleeleden, waaronder ook de parlementsvoorzitter en de vicepresident afkomstig uit Marowijne, maar de ontwikkeling in het district is nergens te zien. Hij noemde als voorbeeld Moengo, Albina en het stafdorp.

“Yu o krey! (je gaat huilen). Het moment je bij Stolkertsijver uitstapt en verder gaat, is het alleen bos. Geen enkele ontwikkeling daar. De jeugd uit Albina duwt een kruiwagen. Zielig, het lijkt erop alsof je in de jungle bent. Dan komen bepaalde mensen (Brunswijk, red.) zeggen dat ze president willen worden. Dan is het einde zoek, want dan kan elke dorpsgek komen zeggen dat die president gaat worden”, aldus Belfort in een interview met D-TV Express.

Volgens belfort maakt de geel-zwarte partij geen enkel kans op een zetel in Paramaribo zonder hem. Ook in Brokopondo heeft de partij geen enkele kans op een zetel zonder Diana Pokie. “Het is jaloezie die ervoor heeft gezorgd dat bepaalde personen (Brunswijk, red.) naar Paramaribo zijn verhuisd om hier mee te doen aan de verkiezingen. Vanaf 2015 heb ik ervoor gezorgd dat de ABOP een zetel in Paramaribo heeft gehaald. Daarvoor kreeg de partij nooit een zetel. Ze denken dat die zetels te rapen zijn in Paramaribo. Wel, de stad zal ze leren”, aldus Belfort.

De politicus vindt het ook geen sterk argument wanneer door de ABOP-leiding gesteld wordt dat de partij na 2025 nog steeds een belangrijke factor zal zijn bij de formatie van een nieuwe regering. Volgens hem is er ook in 2015 door de NDP van Desi Bouterse een sterke regering zonder de ABOP gevormd.

“Die mannen hebben geen visie en geen enkele plan”, aldus de ABOP-parlementariër die Brunswijk in het interview afkraakte: