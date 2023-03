Politieman betrapt ongewenste gast met security shirt op heterdaad

Een alerte politieman in Suriname heeft vanmorgen een 54-jarige man met een security shirt op heterdaad betrapt en aangehouden, op een bedrijfsterrein aan de Trefbalstraat.

De politieman in kwestie hoorde getimmer op het bedrijfsterrein van een ondernemer. Hij weet dat op dat tijdstip niemand van het bedrijf daar bezig kan zijn en nam daarom poolshoogte.

Ter plaatse betrapte de wetsdienaar de verdachte die bezig was een vrachtwagen te demonteren met een moker. De man die een security shirt aan had, had intussen twee hopen ijzerwaren en onderdelen van de vrachtwagen gesloopt.

De wetsdienaar legitimeerde zich, waarna de verdachte probeerde weg te rennen. Hij werd door de politieman aangehouden en na assistentie overgebracht.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 54-jarige verdachte Dennis C. in verzekering gesteld. C. is niet de enige die diefstal bij het bedrijf heeft gepleegd. Er zijn eerder een aantal aanhoudingen verricht. Dennis blijft aangehouden.