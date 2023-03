Surinaams Diplomaten Instituut lanceert lezingencyclus

Het Surinaams Diplomaten Instituut (SDI) is een lezingencyclus gestart, waarbij deskundigen hun kennis over én ervaring in diplomatie delen met de nieuwe generatie functionarissen.

Bij aanvang van de lezingencyclus op vrijdag 10 maart op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de Indonesische ambassadeur in Suriname, Julang Pujianto, een presentatie verzorgd.

Het SDI is een kennisinstituut, dat rechtstreeks onder de minister van BIBIS ressorteert. Het richt zich op het vergroten en versterken van Surinaams kader op het gebied van diplomatie.

De lezingencyclus dient voor kennisverwerving alsook kennisversterking voor degenen die reeds bekend zijn met de materie. Als onderdeel van de lezingencyclus heeft ambassadeur Pujianto tevens decaan aan het SDI de eerste inleiding verzorgd.

De diplomaat deelde zijn kennis van het buitenlands beleid van de Republiek Indonesië, waarbij hij ook inging op de bilaterale betrekkingen tussen zijn land en Suriname. “De relatie tussen Indonesië en Suriname ontwikkelt zich zeer goed op politiek vlak. Nu moeten we profiteren van de goede relatie op politiek niveau, om economisch voordeel voor beide partijen te halen”, aldus Pulijanto.

Na de presentatie hebben de aanwezigen vragen mogen stellen. Zij hebben de eerste lezing als leerrijk ervaren. Het is de bedoeling dat de lezingencyclus om de 6 weken wordt georganiseerd.