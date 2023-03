Symposium ‘Kerk en slavernij’ op 12 april in Zwolle

‘De kerk en het slavernijverleden’. Met dit thema organiseert de Koningskerk op 12 april een symposium dat inzicht biedt in het slavernijverleden en de rol van de kerk hierin. Keynotespreker prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius verzorgt de hoofdlezing over de ‘Nederlands Atlantische Slavernij: achtergronden van de excuses’.

Iedereen is welkom op dit symposium. Daarom is de toegang gratis en een vrije gift welkom. Het symposium vindt plaats op woensdagavond 12 april van 19:00 tot 22:00 uur. Het wordt gehouden in de Koningskerk aan de Landsheerlaan 5 in Zwolle. Vooraf aanmelden is verplicht en je bestelt je ticket via www.jirk.nl. Er is plek voor maar 350 mensen, dus wees er snel bij want vol is vol!

Tijdens het symposium verzorgt ook predikant Jeroen Sytsma van de Koningskerk (www.koningskerk.nl) een lezing met als thema ‘Spreken en zwijgen’. Daarnaast spreekt Shirley Kambel over het vergroten van het historisch besef over het slavernijverleden en om elkaar daarin te leren kennen, te ontmoeten en de verbinding te zoeken. Kambel is voorzitter van Comité 30 juni / 1 juli Zwolle en kartrekker van Keti Koti Collectief.

Tijdens de avond is er ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. Hierbij treedt mr. Jan de Beer op als gespreksleider en hij is ook avondvoorzitter van het symposium. Tenslotte is er gelegenheid om elkaar werkelijk te ontmoeten onder het genot van koffie en/of thee met wat lekkers erbij.

Het symposium sluit aan bij het Herdenkingsjaar Slavernijverleden die duurt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd beëindigd.