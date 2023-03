Interne markt en SSB verzorgen EU labeling training

Het onderdirectoraat Interne markt van het ministerie Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in samenwerking met Standaarden Bureau (SSB) voor de tweede keer een ‘EU labeling and packaging requirement for CARIFORUM exporters‘ training in Suriname verzorgd.

Het doel van de training is om de exporteurs en potentiële exporteurs bewust te maken van de verpakking en etikettering vereisten bij het exporteren naar de EU. De training is in de maand februari van start gegaan en was verdeeld over drie (3) dagen. Op 10 maart 2023 hebben vijftien participanten een certificaat van deelname ontvangen.

Tanwir Hassankhan, onderdirecteur Operations van de SSB, heeft een uiteenzetting gegeven over wat verpakking en etikettering inhoud en wat de procedure is om deze conform de standaarden te verwerken. SSB heeft ten doel het scheppen van een adequate, gezonde standaarden infrastructuur door middel van het vaststellen, overnemen, ontwikkelen, onderhouden en het bevorderen van de toepassing en het gebruik van standaarden en technische voorschriften.

Minister Rishma Kuldipsingh van EZ gaf aan dat zij als ambtenaar op dit Ministerie reeds een onder zoek had gedaan naar wat nodig is om Surinaamse producten op de buitenlandse markt te plaatsen. Verder heeft de minister aangegeven dat de ondernemers eerst in eigen land de verpakking en etikettering van producten moeten controleren en in orde maken voordat het geëxporteerd wordt.

Het afgelopen jaar heeft EZ reeds een exporteursbeurs georganiseerd waarbij ondernemers een platform werd aangeboden om hun producten en diensten voor de export meer bekendheid te geven. Ook dit jaar zal dat platform worden geboden aan de ondernemers. De bewindsvrouw heeft benadrukt dat ondanks de concurrentie onderling, de ondernemers moeten clusteren om te kunnen exporteren.