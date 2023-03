OW stelt onderzoek in naar afpersing burgers door bouwpolitie

Het Surinaamse ministerie van Openbare Werken heeft een diepgaand onderzoek ingesteld in verband met mogelijke afpersing van burgers door de bouwpolitie in Suriname.

In een persbericht zegt OW dat zij al geruime tijd klachten binnenkrijgt, over de veldwerkzaamheden van de bouwpolitie en veldcontroleurs. In dit kader heeft minister Riad Nurmohamed per 13 maart 2023 onmiddellijk diepgaand onderzoek ingesteld naar de veldwerkzaamheden van de bouwpolitie.

Per heden zijn de veldwerkers van de bouwpolitie van het Directortaat Bouw en Stedebouwkundige Werken (BSW) op non actief gesteld tot dit onderzoek afgelopen is. Alle ambtenaren, hoofden, onderdirecteuren en directeur van voornoemde afdeling worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden door Interne Controle van de minister.

Indien burgers benadeeld of opgelicht zijn geworden door de bouwpolitie kunnen zij hun klacht appen/ smsen op 8500283 (note: niet bellen op dit nummer) of mailen naar riadnur@hotmail.com.

Minister Nurmohamed zal persoonlijk de klachten afhandelen om een structurele oplossing te kunnen brengen in deze zaak.