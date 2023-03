De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waarin een man vandaag dood in zijn woning is aangetroffen aan de Estabrielstraat in Suriname.

Het is vooralsnog nog niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen.

De politie van Flora en manschappen van de Forensische Opsporing zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Nadere berichtgeving volgt.