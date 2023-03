33-jarige man verdronken in Lawarivier

Een 33-jarige man is afgelopen week te Papaistong in Suriname verdronken. Zijn ontzielde lichaam werd drie dagen later uit de Lawarivier geborgen en gisteren naar Paramaribo overgebracht.

Het gaat om de 33-jarige Marciano Ijofo (foto). Vernomen wordt dat hij woensdag 8 maart met anderen zat te borrelen toen hij op een gegeven moment ruzie kreeg met iemand. Uit boosheid stapte hij in een boot die met de stroming werd meegevoerd.

De boot werd later, in de ochtend van donderdag 9 maart, in het struikgewas aangetroffen. Van de man was echter geen spoor te bekennen.

Drie dagen later werd het lijk in de Lawarivier, dichtbij het dorp Papaistong, in verre staat van ontbinding aangetroffen. De politie van Sipaliwini was ter plaatse voor onderzoek.

Zondagavond 12 maart werd het lijk naar Paramaribo overgebracht voor de lijkschouwing. Hieruit is naar voren gekomen dat het slachtoffer als gevolg van verdrinking is omgekomen. Zijn lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.