Markt Pëlëlu Tëpu vloeit voort uit SCIOA-project

De zogenoemde zondagsmarkt van Pëlëlu Tëpu in het zuiden van Suriname vloeit voort uit het SCIOA-project, dat door dit dorp wordt uitgevoerd. Het betreft het versterken van de capaciteit van deze gemeenschap.

De behoefte naar een markt hebben de bewoners opgenomen in hun versterkingsplan. Ze hebben intussen de daad bij het woord gevoegd.

Gisteren was het de derde keer dat de bewoners hun markt hebben gehouden.

Het SCIOA-project (Strengthening the Capacity of Indigenous Organizations in the Amazon) wordt momenteel in zes landen uitgevoerd door de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie Pact met financiering van USAID. Het wordt in Suriname gecoördineerd door VIDS.

Bekijk hier meer foto’s van de markt.