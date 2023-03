Bestuurder bekneld nadat auto over de kop slaat te Zanderij

Deze Toyota Crown is vrijdagavond over de kop geslagen bij een eenzijdig verkeersongeval achter de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname.

Vernomen wordt dat de bestuurder met een hoge snelheid reed richting het woningcentrum van Zanderij. In de bocht achter de brandweer van de luchthaven verloor hij de controle over het stuur.

De wagen raakte van de weg en belandde op z’n kop in de goot. De bestuurder raakte bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij raakte samen met een mede-inzittende gewond.

Brandweerlieden van de omliggende posten waren ook uitgerukt om assistentie te verlenen. Ook leden van het Surinaamse Nationaal Leger hebben geassisteerd.

De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De politie van Zanderij heeft de zaak in onderzoek.

De plek waar het ongeval vrijdagavond gebeurde staat bekend om verkeersongevallen. Het incident is het tweede geval in twee weken.