128 militairen bevorderd in naast hogere rang

128 militairen in Suriname zijn op vrijdag 10 maart bevorderd in een naast hogere rang. Het gaat om 9 militairen die bevorderd zijn tot de rang van kapitein, terwijl 1 bevorderd is tot de rang van eerste luitenant. Verder zijn 6 militairen bevorderd tot de rang van sergeant der eerste klasse, terwijl 59 bevorderd zijn tot korporaal der eerste klasse. Daarnaast zijn 32 militairen bevorderd tot de rang van korporaal en 21 militairen tot de rang van soldaat der eerste klasse.

“U bent beoordeeld en u bent op basis van uw prestatie in aanmerking gekomen voor deze bevordering. De kwaliteit van elke individuele militair bepaalt gezamenlijk de kwaliteit van onze hele defensieorganisatie. Want als een militair het goed doet, dan is dat een inspiratie voor andere collega’s”, stelde minister Krishna Mathoera van Defensie.

De bewindsvrouw benadrukte wederom dat het personeel heel belangrijk is binnen de organisatie. “Want zonder u zouden wij geen enkel resultaat kunnen leveren, project kunnen uitvoeren en ook geen veiligheid kunnen terugbrengen”. Volgens de minister hebben militairen in de afgelopen periode bewezen dat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de veiligheid van het land.

De bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, deed wederom een beroep aan vooral officieren om er steeds voor te waken dat het personeel op tijd wordt voorgedragen.

“Ik doe net als vorig jaar het beroep op u om meer dienstbaar leiderschap te tonen. Wij leiders staan ten dienste van ons onderhebbend personeel, en niet omgekeerd. Wij leiders moeten ervoor zorgen dat ons personeel krijgt waar zij recht op heeft. Gemotiveerd personeel gaat ervoor zorgen dat wij als collectief succesvol zijn in ons streven het leger op een hoger niveau te brengen, en om die veiligheid waar Suriname recht op heeft, te garanderen”, benadrukte de Surinaamse legertopman.

De bevelhebber zei ook trots te zijn op de bijzondere inzet van het defensiepersoneel. “Ondanks de vele financiële en sociale uitdagingen kennen de mannen en vrouwen van onze organisatie toch hun verantwoordelijkheid. We zitten met veel beperkingen, maar met jullie inzet dragen jullie bij tot een betere Suriname”.

