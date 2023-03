Man ernstig verbrand tijdens mishandeling in opdracht van Nederlander

Deze man is begin van de week ernstig mishandeld door drie mannen aan de Libanonweg in Suriname. Daarbij liep hij ondermeer een brandwond op aan zijn buik (foto).

De man verklaarde dat hij gewerkt zou hebben voor één van de mannen, genaamd Milton, die over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. Op een gegeven moment vertrok deze man weer richting Nederland en verbleef het slachtoffer in zijn woning aan bovengenoemde weg.

Na verloop van tijd bleef betaling aan de werknemer uit, waarna hij besloot de woning van Milton te verlaten.

Toen de Nederlander terug was in Suriname, kwam hij tot de ontdekking dat zijn woning geplunderd was. Hij ging op zoek naar de werknemer die daar eerder verbleef en die intussen een nieuwe baan en werkgever had.

In de nacht van maandag op dinsdag verscheen Milton met nog twee andere mannen bij de woning van de man. Ze namen hem mee naar de Libanonweg waar hij ernstig werd mishandeld. Daarbij zou er gasoline op zijn buik zijn gegooid, waarna dit in brand werd gestoken.

Het slachtoffer liep een ernstige brandwond op. Hij heeft aangifte gedaan bij de Surinaamse politie, die de zaak in onderzoek heeft.