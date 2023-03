Bestuurder die tiener doodreed meldt zich bij de politie

De autobestuurder Dhiradj H., die afgelopen nacht de 13-jarige Avanaisa Rowley (foto) zou hebben doodgereden aan de Bomaweg in Suriname, heeft zich vanmiddag gemeld bij de politie. Ook het voertuig, een Toyota Noah busje, is door de politie achterhaald en in beslag genomen.

De politie van het bureau Santo Boma kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag van het Command Center een melding van een aanrijding met dodelijk afloop aan de Bomaweg ter hoogte van het Ontwikkelingscentrum Wanica. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren het verkeersslachtoffer Avanaisa, dat geen teken van leven meer vertoonde op de langs de weg lopende berm aan.

De politieambtenaren constateerden tijdens het voorlopige onderzoek dat Avanaisa kort tevoren door een wit gelakt voertuig was aangereden. Een zus van het slachtoffer gaf de politie te kennen dat zij samen met haar vriend en Avanaisa over de Bomaweg liepen. Zij kwamen vanuit de richting van de Welgedacht A-weg en gingen in de richting van de Welgedacht C weg, terwijl de automobilist in tegengestelde richting reed.

Ter hoogte van het Ontwikkelingscentrum Wanica week het wit gelakt voertuig plotseling uit en reed op hun in, met als gevolg dat haar jongere zus dodelijk werd aangereden. De zus en haar vriend zijn ongedeerd gebleven.

De 33-jarige H. is na de aanrijding doorgereden en heeft het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten. Gezien het feit dat B.H. zich niet binnen de wettelijke vereiste 4 uren heeft aangemeld, is hij in belang van het onderzoek als verdachte aangemerkt en na voorgeleiding in verzekering gesteld.

Verder onderzoek zal moet uitwijzen wat zich precies heeft voorgedaan aan de Bomaweg. Het is vooralsnog onduidelijk of B.H. die wel in het bezit van een geldig rijbewijs was ten tijde van de aanrijding, onder invloed van alcohol was.

Het ontzielde lichaam van Avanaisa is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort, meldt de politie.