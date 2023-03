Leerkracht door kogel geraakt bij roofoverval op winkel

Een leerkracht in Suriname heeft afgelopen zaterdag een schotwond in haar onderbeen opgelopen. Dit gebeurde tijdens een gewapende roofoverval op een winkel te Apoema Tapoe in het district Sipaliwini.

De vrouw Marjory P. werd na het incident naar Paramaribo overgebracht voor verdere medische hulp.

Volgens de Surinaamse politie is het nog niet duidelijk wat er allemaal is meegenomen tijdens de roofoverval bij de winkel, waar Marjory haar telefoon had gebracht om te chargen. Toen het slachtoffer in de winkel was, werd de zaak overvallen door vier mannen.

Tijdens de schotenwisseling tussen de security en een verdachte werd de vrouw geraakt. Het slachtoffer werd naar de medische zending gebracht, waar eerste hulp werd geboden en vervolgens naar Paramaribo overgebracht.

Volgens de politie mocht het slachtoffer na medisch te zijn behandeld weer huiswaarts. Haar gezondheid is stabiel. Het onderzoek in deze zaak duurt voort