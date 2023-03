Dronken automobilist veroorzaakt twee aanrijdingen; knalt tegen schutting bij achtervolging

De 37-jarige automobilist Randy P. (37) is afgelopen vrijdagavond in de boeien geslagen, nadat hij twee aanrijdingen veroorzaakte en tegen een schutting knalde aan de Ephraimzegenweg in Suriname. Dit gebeurde omstreeks 22.30u.



Uit het onderzoek blijkt dat Randy vanuit de Nieuw Weergevondenweg de Indira Gandhiweg opreed. Hij reed in de verboden richting en veroorzaakte daarbij een aanrijding op de voormelde hoek. Hierna reed hij door.

De benadeelde zette een achtervolging in. Tijdens de vlucht ramde Randy een ander voertuig aan de Ephraimzegenweg ter hoogte van Leliendaalweg. Ook deze benadeelde zette een achtervolging in.

Uiteindelijk verloor de dronken autobestuurder de controle over het stuur en knalde tegen een schutting. Hij probeerde weg te rijden, maar werd klemgereden en daarna door de benadeelden aangehouden.

Toen hij aan de ingeschakelde politie werd overgedragen, kon hij geen bescheiden tonen en ging flink tekeer. Uiteindelijk is hij in de boeien geslagen (foto) en afgevoerd naar het politiebureau. Randy is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.