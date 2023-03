Man doodgestoken na ruzie met oom en neef

Een ruzie tussen een 43-jarige man en zijn oom en diens zoon, is geëindigd in een dodelijke steekpartij. Dit drama deed zich maandagmorgen voor nabij Moengo op de Oost-Westverbinding ter hoogte van kilometer 59.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat het slachtoffer Harvey Misiedjan in een woordenwisseling was geraakt met zijn oom Louis M. Die beschuldigde het latere slachtoffer van diefstal. Louis en zijn zoon besloten Harvey om rekenschap te vragen, hetgeen ontaardde in een vechtpartij.

Tijdens het gevecht zou het aangevallen slachtoffer door zijn oom verwond zijn met een mes. Harvey raakte bewusteloos en kwam na enige tijd weer bij. Hij stond op en begaf zich in zijn woning (foto). Niet lang daarna overleed hij.

De politie van Moengo kwam ter plaatse voor onderzoek en heeft de steekgrage verdachte afgevoerd. Het lijk wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.