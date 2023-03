Gail Eijk viert 51ste verjaardag met vrienden en familie

De bekende Surinaamse schrijfster, journaliste en presentatrice Gail Eijk viert vandaag haar 51ste verjaardag. Zondag herdacht ze deze mijlpaal met vrienden en familie op een feestje thuis in Paramaribo.

De beelden hiervan waren live te zien via Facebook.

De aanloop naar haar verjaardag was alles behalve fijn. Gail liet afgelopen donderdag namelijk weten dat ze weer single is. Ze zou haar vriend op heterdaad met iemand anders in bed hebben betrapt, liet ze zelf weten op het social media platform in Suriname.

Op de foto’s en films die vandaag gemaakt zijn is gelukkig te zien dat ze straalt. Happy Birthday Gail!