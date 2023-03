VIDEO: Kenny B ontkent optreden op ABOP-PL massameeting en verjaardagsfeest Brunswijk

De Surinaams Nederlandse zanger Kenny B. heeft afgelopen weekend een filmpje opgenomen, waarin hij aangeeft dat hij niet optreedt op de aangekondigde massameeting van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) en de Pertjajah Luhur (PL).

De ABOP en PL houden op 7 maart een massameeting in het André Kamperveen Stadion in Suriname. Het is tevens het verjaardagsfeest van ABOP leider Ronnie Brunswijk, die op 7 maart 61 jaar oud wordt.

Kenneth Bron, zoals de artiest in het echt heet, noemt zijn aankondiging in de line-up van het evenement ‘een misverstand’.

“Dat kan helemaal niet want ik ben in Nederland, lekker aan het werk. Ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn”, aldus Kenny B in onderstaand filmpje: