Ministers OW Suriname en Guyana voeren overleg over bouw brug Corantijnrivier

De voorbereidingen voor het bouwen van een brug over de Corantijnrivier lopen gestaag. Op 4 mei 2022 werd aan het ingenieursbureau WSP Caribbean de opdracht gegeven om de nodige voorstudies te doen. Op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2023 zijn deze voorstudies gepresenteerd aan de ministers van Openbare Werken Guyana en Suriname in de conferentiezaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ingenieursbureau WSP is aangetrokken om de juridische, economische, sociale en technische voorstudies te doen. Er is grof uitgerekend dat de brug ongeveer 7 km zal zijn en dat de kosten ongeveer 300 miljoen US dollars zullen bedragen. Om dit met tol terug te betalen zal ongeveer 20- tot 30 jaar duren. Er is dus additionele funding nodig hiervoor. Dit was de rode draad van de presentaties, waarbij vooral de nadruk werd gelegd dat er rekening gehouden moet worden met de risico’s.

Er hebben zich 5 mega bouwbedrijven aangemeld die allemaal voldoen aan de voorwaarden van de Expression Of Interest (EOI). De vooraanbieding voor dit project is al gedaan. Na de presentaties werden er besluiten op ministerieel niveau genomen met ondersteuning van de presidenten van Guyana en Suriname.

Er is besloten dat er nu voorbereidingen worden getroffen om de 5 bedrijven uit te nodigen om binnen 3 maanden hun finaal voorstel aan te bieden bij het ministerie van Openbare Werken. In het voorstel moet voorkomen het finaal ontwerp, de begroting en het PPP-model (inningsmodel).

De brug wordt aanbesteed onder de voorwaarde dat men het mag ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden. Het bedrijf is dus vrij om aan te geven hoe zij aan meer kosten gaan komen, zegt de Surinaamse minister Riad Nurmohamed.

De beoordeling van de voorstellen zullen 6 weken duren, waarna er gezamenlijk een besluit genomen zal worden. De beste aanbieding zal geselecteerd worden om de brug te bouwen.