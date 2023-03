Auto verwoest door brand in Nickerie

Een Toyota Passo is afgelopen nacht compleet verwoest door brand aan de Bhasmatierijstweg in het rijstdistrict van Suriname.

Vernomen wordt dat de huisbewoners in diepe rust waren en plotseling door een knal wakker schrokken. Ze keken naar buiten en zagen tot hun schrik dat een van hun voertuigen in de garage in brand stond.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

De wagen is nagenoeg geheel verwoest door de brand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Henar Polder was ter plaatse voor onderzoek.