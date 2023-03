Driftkop rijdt voertuig automobiliste tot twee keer toe aan

De 40-jarige automobilist Don P. is dinsdag in verzekering gesteld, nadat hij tot twee keer toe een auto van een vrouw aan de Martin Luther Kingweg in Suriname heeft aangereden. Dit gebeurde op twee momenten op twee verschillende locaties.

Volgens de aangeefster reed ze over de voormelde straat, toen Don haar auto van achteren aanreed. Dit gebeurde ter hoogte van de Toekomstweg. De vrouw was genoodzaakt te stoppen. Gelijk nadat ze gestopt was zag ze dat haar auto schade had. Ze vroeg de veroorzaker daarom naar de autobescheiden.

De man toonde een foto van zijn rijbewijs op zijn telefoon. De vrouw vroeg naar de autobescheiden, waarna de man woest werd en zonder enige aanleiding tekeer ging tegen de benadeelde. Hij deed daarbij uitlatingen dat hij niet gaat claimen.

De doodsbange vrouw stapte weer in haar auto en vervolgde haar weg. Ter hoogte van Rattan Optiek aan de Martin Luther Kingweg reed de veroorzaker ineens naast haar. Hij schold haar aan een stuk door uit en reed haar auto plotseling klem, gevolg door een tweede aanrijding. De benadeelde was radeloos en schakelde de Surinaamse politie in.

De man bleef haar uitschelden. Ondanks dat de vrouw de politie inschakelde bleef de veroorzaker haar steeds belagen. Hij maakte het portier van haar auto open en stootte dit met kracht weer dicht. Bij aankomst van de wetsdienaren ging hij tekeer tegen de politie. Nadat partijen de autobescheiden toonden werden ze naar het politiebureau binnengebracht.

Op een gegeven moment toen Don naar de verdachte ruimte begeleid werd sloeg hij alles wat hij tegenkwam.

De driftige man is hangende het onderzoek na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor veroorzaken opzettelijke aanrijding, vernieling, wederspannigheid en bedreiging.