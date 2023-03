Opening educatiecentra Braamspunt en Galibi en Zonne-energie voorziening te Galibi

Op feestelijke wijze werd er op 23 februari 2023 de opening gedaan van een zonnepanelen systeem van het multifiunctioneel centrum en educatiecentrum te Galibi. Vervolgens vond de feestelijke opening plaats van het educatiecentrum te Braamspunt op 24 februari 2023. Deze heugelijke gebeurtenissen vallen samen met de start van het legseizoen van de zeeschildpadden.

Zeeschildpadden die al honderden miljoenen jaren voorkomen op aarde, worden momenteel met uitsterven bedreigd door zowel natuurlijke als antropogene oorzaken. Een veel voorkomende menselijke activiteit is het stropen van eieren voor consumptie en het verstrikt raken van zeeschildpadden in visnetten. Informatievoorziening voor de bevolking van Suriname met name de jongeren en de toeristen is daarom belangrijker dan ooit.

In gebruik name van de zonne-energie voorziening

Het multifunctioneel gebouw van Galibi is voorzien van een 4,89 KWP zonnepanelen systeem met batterijen. Dit betrouwbare zonne-energie systeem is onderdeel is van een groter Internationaal project: Renewable Energy Access for Sustainable Livelihoods and Conservation in the Amazon, gefinancierd door de Charles Stewart MOTT Foundation, geïmplementeerd door WWF-Guianas en energie-experts Ryan Nannan en Anand Kalpoe met ondersteuning van enkele AdeKUS studenten. Het systeem is niet alleen betrouwbaar te noemen vanwege de kwaliteit van de apparatuur, maar ook omdat er lokale mensen getraind zijn die weten hoe ze kleine storingen moeten verhelpen. Dit PV systeem (photovoltaic system) faciliteert andere natuurbeschermingsprojecten van WWF-Guianas in de regio, zoals het in kaart brengen van jaguars en monitoren van zeeschildpadden middels de SMART-tool. De monitoringsactiviteiten zorgen voor werkgelegenheid in Galibi en worden gecoördineerd door de lokale Stichting Duurzame Natuurbehoud Alusiaka (Stidunal).

Vernieuwd educatiecentrum te Galibi

Vanaf het water wordt je verwelkomd door de witte letters die schitteren in het zonlicht, hier moet je zijn: Galibi. Naast de naam staat het nieuw educatiecentrum dat is vormgegeven als een gestileerde zeeschildpad en door de lokale bewoners de liefdevolle naam ‘Kadaru’ heeft gekregen, dat schildpad betekend in Kaliña. Verwijzend naar de gebeeldhouwde Aitkanti en Krapé in het zand met hun neus richting de oceaan, deelt districtssecretaris Edith Awankaroe haar optimistische gevoel dat deze schildpadden meer soortgenoten zullen gaan aantrekken. David Singh, directeur van WWF-Guianas verwijst in zijn toespraak naar de opdruk op de shirts van WWF vertegenwoordigers: ‘Project HOPE’ en benadrukt dat wij allen onderdeel zijn van dit ‘project om Suriname een nog mooiere plek te maken’.

Zowel DC Mohamedsafiek Radjab van Commewijne als vertegenwoordiger van de DC van Marowijne, Edith Awankaroe, benadrukken dat onderhoud zorgt voor behoud. Deze wens om zo lang als mogelijk van dit bezoekerscentrum te genieten wordt ook gedeeld door kapitein Selowen Alamijawari van Stidunal. Er worden veelvuldig foto’s gemaakt bij de letters, het life-size jaguar informatiebord en de schildpadden. De toeristen die op dat moment per boot aankomen kijken blij verrast en het zal niet lang duren voordat ook zijn hun ‘selfies’ de wijde wereld in sturen. Het vernieuwen van het educatiecentrum is mogelijk gemaakt dankzij fondsen van WWF-Belgie en WWF-Nederland en uitgevoerd door WWF-Guianas en subcontractor Night Owl Projects, onder leiding van Romano Jalimsingh.

Opgeknapt educatiecentrum Braamspunt

Eveneens gefinancierd door WWF-Belgie en WWF-Nederland, is het opgeknapte educatiecentrum te Braamspunt. De uitvoering is gedaan door WWF-Guianas en subcontractor Night Owl Projects, met ondersteuning van Natuurbeheer. Op Braamspunt is namelijk een grote rol weggelegd voor Natuurbeheer, onderdeel van ’s Lands Bosbeheer (LBB), dat ook de handhaving op dit beheersgebied (MuMa) uitvoert door middel van jachtopzieners. Braamspunt mag enkel worden bezocht met toestemming van LBB. Touroperators en gidsen kennen de regels en Sirano Zalman (Plantage resort Frederiksdorp) benadrukt dat toeristen niet het gevaar vormen voor de zeeschildpadden, maar de stropers.

Hij wordt hierin ondersteund door Kenzow Lashley als vertegenwoordiger van de UTGS (United Tourguides Suriname) en touroperator/boothouder Kiran Balrampersad. Sirano benoemt bovendien dat Commewijne sinds kort beschikt over een professionele website voor het aantrekken van bezoekers en daarmee het eerste district is in Suriname dat zich op deze manier positioneert. Het opknappen van het educatiecentrum wordt dan ook als zeer waardevol ervaren en draagt bij aan de aantrekkingskracht van het district. Sabina Khan, Conservation Director van WWF-Guianas, geeft aan dat samenwerken de sleutel is tot succes in het beschermen van zeeschildpadden: “Alleen samen kunnen we de natuurlijke- en menselijke factoren die deze dieren met uitsterven bedreigen aanpakken”.

DC Commewijne Mohamedsafiek Radjab erkent dat bewustwording van de beschermde status van zeeschildpadden moet worden vergroot Dhr. Rakesh Debisarun, hoofd educatie en voorlichting van Natuurbeheer en Soraya Wijntuin, Oceans Coördinator van WWF-Guianas het educatiecentrum formeel geopend.