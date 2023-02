Ook vp staat stil bij 50-jarige herdenkingsdag van dood Abaisa

Afgelopen weekend werd het gedenkteken van Abaisa, dat stond bij het standbeeld van Kwakoe op de hoek van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Zwartenhovenburgstraat in Suriname, verplaatst naar de Henck Arronstraat.

Dit op initiatief van de Stichting A Marron KOMPAS.

Maandag 27 februari was het 50 jaar geleden dat de Aucaanse vakbondsleider Ronald Jowini Abaisa tijdens een staking op 27 februari 1973 op 29-jarige leeftijd dodelijk werd geraakt door politiekogels. Een jaar later werd in de toenmalige Gravenstraat (de huidige Henck Arronstraat) waar Abaisa was gestorven een gedenkteken geplaatst, welke op dezelfde dag een paar uren later door de politie werd verwijderd en in beslag werd genomen.

Op 1 mei 1974 slaagde men erin het gedenkteken te plaatsen bij het standbeeld van Kwakoe. De Stichting A Marron KOMPAS heeft na consultatie en toestemming van alle relevante instanties het op zich genomen om het gedenkteken wederom te plaatsen aan de Henck Arronstraat.

Daar werd op maandag 27 februari stilgestaan bij de 50-jarige herdenkingsdag van de dood van de vakbondsleider. Ook de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk was hierbij aanwezig (foto).