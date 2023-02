Vechtpartij tussen twee schoolmeisjes ontaardt in steekpartij

Een vechtpartij tussen twee schoolgaande meisjes in Suriname, ontaardde maandag in een steekpartij. Dit gebeurde na school aan de Indira Gandhiweg, ter hoogte van de Wanica Markt.

Vernomen wordt dat de twee meisjes al geruime tijd ruzie met elkaar hadden. Maandag stonden ze na school voor Tian Yu bij de markt.

Volgens getuigen zou de verdachte een opmerking gemaakt hebben, waarbij het latere slachtoffer haar van repliek diende. Dit viel niet in goede aarde bij haar waarna er een woordenwisseling plaatsvond gevolg door de vechtpartij.

Tijdens het gevecht stak de verdachte het 14-jarig slachtoffer met een scherp voorwerp in de borststreek. Het slachtoffer liep hierdoor een gapende wond op en werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Ze was wel aanspreekbaar zegt de Surinaamse politie.

Het geval vond op een loopafstand van politie De Nieuwe Grond plaats. De verdachte had voor de komst van de wetsdienaren de plaats reeds verlaten. Haar gegevens zijn wel bekend.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de steekgrage.