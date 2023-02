Vrouw vraagt politie om echtgenoot die haar vaker mishandeld kans te geven

De 55-jarige Binaikumar R. heeft een hele lieve vrouw, die haar levenspartner ondanks alle mishandelingen steeds vergeeft.

Zondagavond kwam de man in beschonken toestand thuis en mishandelde zijn vrouw zonder enige aanleiding. Daarna bewapende hij zich met een kapmes en dreigde de vrouw daarmee te zullen dood kappen.

Op dat moment was een dochter (33) van het echtpaar uit Nederland op bezoek in Suriname. Ze maakte alles mee en schakelde de Surinaamse politie in. Ze vindt dat haar moeder haar vader steeds in bescherming neemt.

Ongeveer een maand terug sloeg de man zijn vrouw met stuk hout aan haar linker knie, waaraan ze vier maanden terug geopereerd was. De dochter is erg boos op haar vader en vindt dat hij dit niet kan maken; haar moeder moet al te vaak slagen incasseren.

Volgens de dochter heeft haar vader eens haar broer, die op hetzelfde erf woont met een houwer verwondingen toegebracht. Ook toen nam de moeder het voor hem op en kwam de verdachte vrij.

Bij een buurtonderzoek kwam de man ook negatief in beeld. Hij zoekt ruzie met een ieder.



Desondanks verzocht de vrouw de politie om haar man niet op te sluiten en hem een kans te willen geven. Ze vindt dat haar man ziek is en hem daarom vergeeft. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de verdachte op verzoek van zijn levenspartner in vrijheid gesteld.