Komend weekend Caribbean Night met 2-Remember en Passion in Rijswijk

De dagen in Nederland worden weer langer en we verlangen naar dat zomer gevoel. Zaterdag 25 februari komen we alvast in de stemming op de Caribbean Night met de twee top live bands Passion en 2-Remember, in de Sir Winston Club Rijswijk! Dit mag je niet missen dus regel je kaarten nu via www.carifesta.nl

Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van ons gewend bent en een dag om nooit te vergeten, met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd!

Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caraibische muziek, waaronder de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits!

CARIBBEAN NIGHT

Zaterdag 25 februari 2023

Tijd: 23.00 – 04.00u

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food

VIP TAFEL: ap 06-26328025 voor meer info

Kaarten online via www.carifesta.nl